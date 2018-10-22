В Туле на Восточном обводе горели строительные вагончики
Причина пожара устанавливается
Фото: Алексей ФОКИН
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22 октября в Туле на Восточном обводе загорелись строительные вагончики. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 04:32.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 17 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Вагончики по всей площади выгорели внутри. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось пять человек и две единицы техники, сообщили в ведомстве.