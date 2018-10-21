Алексей Дюмин поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-21T15:28:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил в адрес работников пищевой промышленности поздравительную телеграмму в их профессиональный праздник. В послании главы региона сказано:

"Уважаемые работники и ветераны пищевой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня в этой сфере в регионе работает 14 тысяч человек.

Вы обеспечиваете жителей области мясом, молоком, хлебопекарной, кондитерской и другой продукцией.

Важно, что в своей работе вы тесно взаимодействуете с нашими сельскохозяйственными предприятиями, вносите большой вклад в развитие импортозамещения. Внедряя передовые технологии в производство, повышаете качество продуктов питания.

Спасибо вам за самоотдачу, напряженный каждодневный труд и ответственное отношение к делу

Желаю всем работникам и ветеранам пищевой промышленности крепкого здоровья, счастья и новых успехов!

С праздником!"