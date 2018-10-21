Алексей Дюмин поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин направил в адрес работников пищевой промышленности поздравительную телеграмму в их профессиональный праздник. В послании главы региона сказано:
"Уважаемые работники и ветераны пищевой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня в этой сфере в регионе работает 14 тысяч человек.
Вы обеспечиваете жителей области мясом, молоком, хлебопекарной, кондитерской и другой продукцией.
Важно, что в своей работе вы тесно взаимодействуете с нашими сельскохозяйственными предприятиями, вносите большой вклад в развитие импортозамещения. Внедряя передовые технологии в производство, повышаете качество продуктов питания.
Спасибо вам за самоотдачу, напряженный каждодневный труд и ответственное отношение к делу
Желаю всем работникам и ветеранам пищевой промышленности крепкого здоровья, счастья и новых успехов!
С праздником!"