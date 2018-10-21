24 октября передвижная приемная продолжит работу в Пролетарском округе Тулы

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-21T15:15:56+03:00

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Обращения жителейТулы будут приниматься с 10:00 по адресу: Пролетарский округ, территория «Медвенское», п. Придорожный (у остановочного павильона).

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.