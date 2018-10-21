Житель Узловой пойман на краже брусов и котла

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-21T15:13:56+03:00

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В донскую полицию с заявлением обратился 35-летний житель микрорайона Задонье.

Мужчина рассказал, что днем через незапертую дверь в террасу частного дома по улице Молодежной кто-то проник и вынес оттуда шесть деревянных брусов и котел для домовой печи. Ущерб составил почти 2,5 тысячи рублей.

В качестве подозреваемого в совершении хищения был пойман безработный ранее судимый 26-летний житель Узловой. Он был задержан и признался стражам порядка в содеянном.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.