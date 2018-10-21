В деревне Заречье Ефремовского района загорелись два дома
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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20 октября 2018 года в 23:38 в деревне Заречье Ефремовского района загорелись два дома.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-29, по одному расчету ПЧ БМ, ПЧ-79 и ПЧ-89.
Пламя удалось погасить за 24 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия один дом сгорел полностью, во втором доме сгорела кровля.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 5 единиц техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.