Баню в Узловском районе тушили три пожарных расчета

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-21T14:44:01+03:00

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21 октября 2018 года в 08:49 в службу спасения сообщили о возгорании бани, расположенной по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Новогеоргиевский.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-77 и один расчет ПСЧ-30.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.