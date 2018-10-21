Баню в Узловском районе тушили три пожарных расчета
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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21 октября 2018 года в 08:49 в службу спасения сообщили о возгорании бани, расположенной по адресу: Тульская область, Узловский район, п. Новогеоргиевский.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-77 и один расчет ПСЧ-30.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.