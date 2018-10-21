Шесть человек тушили "двенашку" в селе Архангельское
Причина пожара в Тульской области устанавливается
.
Изменить размер текста:
19 октября 2018 года в 15:27 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля "ВАЗ-2112", расположенного по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Садовая.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-43.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия автомобиль выгорел внутри, обгорело лакокрасочное покрытие. Возле автомобиля сгорели покрышки.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.