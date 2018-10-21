При пожаре в коллекторе теплотрассы в Новомосковске пострадал человек

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-21T11:04:30+03:00

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20 октября 2018 года в 19:48 в службу спасения сообщили о возгорании в коллекторе теплотрассы, на улице Октябрьской города Новомосковска Тульской области.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-25.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия в коллекторе сгорел мусор.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.