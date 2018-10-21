При пожаре в коллекторе теплотрассы в Новомосковске пострадал человек
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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20 октября 2018 года в 19:48 в службу спасения сообщили о возгорании в коллекторе теплотрассы, на улице Октябрьской города Новомосковска Тульской области.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-25.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.
В результате происшествия в коллекторе сгорел мусор.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.