Трое туляков попались на незаконной регистрации мигрантов в своих домах

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-20T16:18:29+03:00

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За прошедшие сутки в Туле стражи порядка выявили три факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

В Зареченском округе участковый полиции обнаружил, что безработная 60-летняя тулячка в своем доме по улице Сакко и Ванцетти фиктивно зарегистрировала четырех мигрантов.

А 53-летняя безработная женщина в своей квартире по улице Максимовского зарегистрировала трех иностранцев.

В свою очередь, 28-летний безработный и ранее судимый житель Косой Горы в своей квартире дома 13 по улице Гагарина фиктивно поставил на миграционный учет девять иностранных граждан.

Места для проживания туляки мигрантам не предоставили, чем и нарушили закон.

Нарушители признались в содеянном. Подробности произошедшего выясняются.