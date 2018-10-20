2018-10-20T16:13:27+03:00
Общество

Александр Кочетов представляет Тульскую область на конкурсе "Народный участковый - 2018"

Финальный этап конкурса состоится уже в ноябре
Виктория ЯКУШИНА
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Александр КочетовАлександр Кочетов
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Участковый из Богородицкого района Александр Кочетов представляет Тульскую область на заключительном этапе конкурса «Народный участковый» в соревновании с коллегами из всех субъектов страны.

Александр работает участковым после окончания юридического вуза, обслуживает административный участок на территории муниципального образования «Бегичевское» с численностью населения более 3000 человек. Его участок находится неподалёку от места жительства.

Поэтому Александр Кочетов каждый день проводит там профилактическую работу, встречается с общественниками, отслеживает каждое обращение от граждан. Доскональное знание своей территории помогает Александру оперативно решать возникающие проблемы.

Финальный этап конкурса «Народный участковый – 2018» состоится в ноябре. Победителя выберут сами граждане путем голосования на Официальном сайте Министерства внутренних дел РФ.

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