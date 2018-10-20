В выходные за порядком в Туле проследят дежурные
Дмитрий Ярцев и Александр Картышов будут дежурить 13 и 14 октября
Изменить размер текста:
20 октября (суббота) дежурит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Ярцев Дмитрий Олегович.
21 октября (воскресенье) дежурит начальник главного управления по Советскому территориальному округу Картышов Александр Юрьевич.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.