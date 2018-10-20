В выходные за порядком в Туле проследят дежурные

СЕГОДНЯ 12:13 2018-10-20T12:13:35+03:00

Дмитрий Ярцев и Александр Картышов будут дежурить 13 и 14 октября

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20 октября (суббота) дежурит заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Ярцев Дмитрий Олегович.

21 октября (воскресенье) дежурит начальник главного управления по Советскому территориальному округу Картышов Александр Юрьевич.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.