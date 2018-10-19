«Ростелеком» завершил первый этап подключения к интернету лечебных учреждений в ЦФО

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-19T16:53:36+03:00

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«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). По техническому заданию госконтракта1, компания подключила к единой информационной системе здравоохранения 447 медицинских организаций Центральной России. Для этого провайдер цифровых услуг построил новые и модернизировал существующие волоконно-оптические линии связи и узлы доступа. Скорость передачи данных для медучреждений составила не менее 10 Мбит/с.

Александр Абрамков, вице-президент, директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Мы завершили первый этап подключения к интернету медучреждений ЦФО, и сразу приступили ко второму. В результате доступ в Сеть получат более семисот больниц и поликлиник центра России. Это значительно расширит возможности наших врачей. Например, сервисы аудио- и видеоконференцсвязи позволят проводить врачебные консилиумы онлайн, а защищённые каналы связи обеспечат быстрый обмен конфиденциальными данными. Это поможет врачам не только ускорить диагностику, но и принимать более взвешенные решения, что, в итоге, положительно скажется на качестве жизни граждан».

К концу 2018 года «Ростелеком» подключит к интернету ещё 300 медицинских организаций. Новая инфраструктура позволит более эффективно использовать дорогостоящее медицинское оборудование и преодолеть территориальную удалённость лечебных учреждений.

Напомним, что еще в конце 2017 года в Тульском регионе - первом в России - были завершены работы по подключению всех лечебно-профилактических учреждений. Масштабная работа велась «Ростелекомом» совместно с правительством Тульской области. В результате на сегодня в регионе к сети VPN подключено 269 объектов ЛПУ и 348 ФАП. Для этого специалисты компании проложили свыше 500 км волоконно-оптических линий связи.