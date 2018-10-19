Восьми многодетным и приемным матерям Тульской области вручат Почетные знаки «Материнская слава»

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-19T16:53:23+03:00

Почетный знак «Материнская слава» учрежден в 2007 году и является высшей степенью признания заслуг многодетной матери

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19 октября 2018 года в правительстве региона прошло заседание региональной межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике.

Были рассмотрены документы многодетных матерей, представленных к награждению Почетным знаком Тульской области «Материнская слава». В этом году комиссия поддержала ходатайство о награждении знаком 8 многодетных матерей из 5 муниципальных образований региона.

Награды удостоены:

- Олеся Короп и Татьяна Лосева (каждая воспитывает восемь детей) из Донского,

- Любовь Афонина (мать шестерых детей) и Елена Старостина (мать пятерых детей) из Кимовского района,

- Валентина Овсяникова (мать пятерых детей) из Одоева,

- Нина Тимошкина (мать семерых детей) из Суворовского района,

- тулячки Елена Зацепина (мать пятерых детей) и Оксана Протасова (мать восьмерых детей).

Отметим, что Почетный знак «Материнская слава» учрежден в 2007 году и является высшей степенью признания заслуг многодетной матери в воспитании детей и ее роли в укреплении института семьи в регионе.

С 1 января 2013 года этим знаком награждаются и приемные многодетные матери. Всего с момента учреждения награды удостоены 514 матерей, воспитавшие пять и более детей.