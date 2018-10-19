Восьми многодетным и приемным матерям Тульской области вручат Почетные знаки «Материнская слава»
19 октября 2018 года в правительстве региона прошло заседание региональной межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике.
Были рассмотрены документы многодетных матерей, представленных к награждению Почетным знаком Тульской области «Материнская слава». В этом году комиссия поддержала ходатайство о награждении знаком 8 многодетных матерей из 5 муниципальных образований региона.
Награды удостоены:
- Олеся Короп и Татьяна Лосева (каждая воспитывает восемь детей) из Донского,
- Любовь Афонина (мать шестерых детей) и Елена Старостина (мать пятерых детей) из Кимовского района,
- Валентина Овсяникова (мать пятерых детей) из Одоева,
- Нина Тимошкина (мать семерых детей) из Суворовского района,
- тулячки Елена Зацепина (мать пятерых детей) и Оксана Протасова (мать восьмерых детей).
Отметим, что Почетный знак «Материнская слава» учрежден в 2007 году и является высшей степенью признания заслуг многодетной матери в воспитании детей и ее роли в укреплении института семьи в регионе.
С 1 января 2013 года этим знаком награждаются и приемные многодетные матери. Всего с момента учреждения награды удостоены 514 матерей, воспитавшие пять и более детей.