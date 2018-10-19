Одна из старейших школ города Тулы отмечает столетний юбилей

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-19T16:13:24+03:00

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Сегодня, 19 октября 2018 года, структурное подразделение центра образования № 8 имени Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова отмечает 100-летний юбилей.

История образовательного учреждения начинается с далекого 1918 года.

На протяжении целого столетия школа бережно хранит лучшие традиции российского образования, но вместе с тем шагает в ногу со временем, внедряя новаторские проекты.

Педагогическим коллективом школы под руководством директора центра образования Татьяны Матвиевской созданы условия для развития интеллектуальных, творческих, спортивных способностей обучающихся, формирования у подрастающего поколения лучших человеческих качеств, гражданственности, патриотизма.

Ежегодно обучающиеся школы становятся призерами и победителями предметных олимпиад и конкурсов разного уровня, участвуют в спортивных соревнованиях.

Сегодня обучающихся, педагогов и гостей школы ждет насыщенная программа, посвященная столетнему юбилею: единый классный час, выставка рисунков, чаепитие, праздничный концерт.