Одна из старейших школ города Тулы отмечает столетний юбилей
Сегодня, 19 октября 2018 года, структурное подразделение центра образования № 8 имени Героя Советского Союза Л.П. Тихмянова отмечает 100-летний юбилей.
История образовательного учреждения начинается с далекого 1918 года.
На протяжении целого столетия школа бережно хранит лучшие традиции российского образования, но вместе с тем шагает в ногу со временем, внедряя новаторские проекты.
Педагогическим коллективом школы под руководством директора центра образования Татьяны Матвиевской созданы условия для развития интеллектуальных, творческих, спортивных способностей обучающихся, формирования у подрастающего поколения лучших человеческих качеств, гражданственности, патриотизма.
Ежегодно обучающиеся школы становятся призерами и победителями предметных олимпиад и конкурсов разного уровня, участвуют в спортивных соревнованиях.
Сегодня обучающихся, педагогов и гостей школы ждет насыщенная программа, посвященная столетнему юбилею: единый классный час, выставка рисунков, чаепитие, праздничный концерт.