В Туле прогнозируется резкое понижение температуры

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-19T16:10:56+03:00

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями!

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По ланным синоптиков, 20 октября 2018 года на территории Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-6 градусов, то есть до 7-8 градусов.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".