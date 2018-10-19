Учреждения культуры в Тульской области займутся созданием комплексного турпродукта

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-19T16:00:10+03:00

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19 октября 2018 года в Туле состоялась конференция «Кооперация учреждений культуры. Формирование комплексного турпродукта как способ взаимного продвижения. Проблемы и перспективы».

На сегодняшний день одно из основных направлений развития учреждений культуры – это создание инновационной многофункциональной площадки, которая будет центром притяжения не только для местных жителей, но и для туристов.

Благодаря современным технологиям меняется формат подачи информации, и учреждения культуры должны соответствовать новым требованиям.

Участники мероприятия обсудили вопросы формирования общего культурно-туристического продукта для взаимного продвижения учреждений культуры и применения такой новой практики в Тульской области.