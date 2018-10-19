23 и 24 октября в Центральном переулке в Туле будет запрещена остановка
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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В связи с проведением с 23 по 24 октября в творческом индустриальном кластере «Октава» Первого медиафорума ЦФО в Туле будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств в Центральном переулке.
Ограничения будут действовать с 08:30 до 18:00 23 октября 2018 года, а также с 08:30 до 16:00 24 октября 2018 года.