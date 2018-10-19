2018-10-19T14:43:46+03:00
Досуг

20 и 27 октября тульский экскурсионный автобус отправится по новому маршруту

Количество билетов на экскурсию ограничено
Виктория ЯКУШИНА
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20 и 27 октября 2018 года экскурсионный автобус отправится от стен Кремля по новому маршруту, посвящённому тульской оборонительной операции.

В 12:00 он стартанет от «Музея самоваров» (ул.Менделеевская, 8) и в 15:00 вернется на это же место.

В ходе экскурсии гости смогут окунуться в драматические события обороны Тулы в 1941 году, побывать на местах боевых действий, узнать о судьбе защитников города, тонкостях военного дела и бытовой жизни горожан того времени.

Финальная часть экскурсии проходит в филиале МБУК «ТИАМ» «Музей обороны Тулы».

В основе музейной экспозиции, посвященной оборонительной операции, около 1000 предметов, найденных в ходе многолетних экспедиций на местах боевых действий: предметы вооружения и снаряжения воевавших сторон, личные вещи бойцов и командиров Красной армии, а также военнослужащих вермахта.

Билеты продаются в кассе «Старой тульской аптеки» (пр-т Ленина, 27) и в онлайн-сервисе.

Количество билетов ограничено.

Цена билета: 200 р.

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