На сцене Тульской филармонии выступят мэтры российского джаза
19, 20 и 21 октября в Тульской филармонии пройдут концерты в рамках Международного музыкального фестиваля медного духового искусства Brass Days.
За три дня на сцене выступят мэтры российской джазовой музыки: Игорь Бутман, Владислав Лаврик и Александр Князев. Перед каждым концертом будут проводиться мастер классы.
19 ОКТЯБРЯ
12.30 — мастер-классы Полины Орбах (вокал), Михаила Иванова (фортепиано) и Андрея Иванова (контрабас)
18.30 — Симфоджаз братьев Ивановых и Тульский филармонический симфонический оркестр
20 ОКТЯБРЯ
13.30 — мастер-класс Александра Князева (виолончель)
18.00 — Александр Князев и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
21 ОКТЯБРЯ
13.30 — мастер-класс Игоря Бутмана (саксофон).
18.00 — Игорь Бутман и Тульский филармонический симфонический оркестр