На сцене Тульской филармонии выступят мэтры российского джаза

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-19T12:41:06+03:00

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19, 20 и 21 октября в Тульской филармонии пройдут концерты в рамках Международного музыкального фестиваля медного духового искусства Brass Days.

За три дня на сцене выступят мэтры российской джазовой музыки: Игорь Бутман, Владислав Лаврик и Александр Князев. Перед каждым концертом будут проводиться мастер классы.

19 ОКТЯБРЯ

12.30 — мастер-классы Полины Орбах (вокал), Михаила Иванова (фортепиано) и Андрея Иванова (контрабас)

18.30 — Симфоджаз братьев Ивановых и Тульский филармонический симфонический оркестр

20 ОКТЯБРЯ

13.30 — мастер-класс Александра Князева (виолончель)

18.00 — Александр Князев и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

21 ОКТЯБРЯ

13.30 — мастер-класс Игоря Бутмана (саксофон).

18.00 — Игорь Бутман и Тульский филармонический симфонический оркестр