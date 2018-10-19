В Тульском драмтеатре состоится показ комедии "За двумя зайцами"

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-19T12:31:01+03:00

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В субботу, 20 октября, в 18:30 в Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького приглашает на комедию "За двумя зайцами".

Михаил Петрович Старицкий, поэт, драматург, романист, режиссер, антрепренёр, написал комедию на все времена. В пьесе «За двумя зайцами» есть всё: интрига, азарт, юмор, характеры, любовь, недостижимость идеала.

Что делать предприимчивому неглупому молодому человеку привлекательной наружности, когда у него нет денег? Ясно: жениться на богатой. А если богатая нехороша, а хороша та, что красива до невозможности? Денег Свириду Петровичу Голохвостому очень хочется, но еще больше манит к себе удовольствие! Вкус жизни чего-то ведь стоит!

И Голохвостый решается на отчаянную авантюру.

Кто только не будет замешан в возникшей круговерти: родители невест, жених одной, друзья, подруги, кумовья, сваты, соседи, слуги, ростовщик и даже квартальный!

Эта народная картина нравов и характеров окажется яркой, солнечной, озорной, песенной и танцевальной! Создатели спектакля надеются, что равнодушных в зрительном зале не будет!