2018-10-19T12:22:23+03:00
Общество

В Туле высаживают липы, кустарники и многолетники

Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 19 октября, в Туле продолжаются работы по озеленению. На улице Советской, от Денисовского переулка до улицы Мосина, сотрудниками МКУ «Сервисный центр города Тулы» ведется подготовка посадочных мест для 24 лип. Осуществляется полная замена грунта и другие работы.

Деревья планируется посадить во вторник, 23 октября. Напомним, что в администрации города Тулы принято решение о посадке большего количества многолетних цветов и кустарников. По итогам проведенного аукциона посадочный материал поставляется из питомника «Корни».

По поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова определено более 30 городских территорий, где осенью проходят работы по посадке деревьев, кустарников и цветов. В весенний период 2019 года работы по озеленению городских территорий будут продолжены.

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