Выиграла в лотерею: жительница Тульской области стала жертвой мошенника

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-19T11:22:40+03:00

Злоумышленник похитил у тулячки более 16 тысяч рублей

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Полицейские в Тульской области продолжают регистрировать случаи телефонного мошенничества и махинаций с банковскими картами.

Преступники используют различные предлоги, чтобы получить сведения о реквизитах карты, после чего списывают с нее деньги законных владельцев.

Так, 18 октября 2018 года, 59-летней жительнице Суворова позвонил неизвестный и сообщил, что женщина стала победительницей лотереи, и ей будет начислен крупный выигрыш.

Чтобы якобы перевести ей деньги, звонивший попросил произвести ряд операций в личном кабинете электронного банка.

После того, как женщина осуществила требуемые действия, она обнаружила, что с ее карты списано более 16 тысяч рублей.

Поняв, что стала жертвой обмана, жительница Суворова обратилась в полицию.

Полицейские обращают внимание граждан, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать неизвестным вам лицам номер и cvc-код банковской карты.

Если вы поняли, что стадии жертвой обмана, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел МВД.