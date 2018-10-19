В страшном ДТП на трассе под Тулой погиб 75-летний водитель

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-19T11:06:11+03:00

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Ранее мы сообщали, что 18 октября 2018 года в 18-15 на 111-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе Тульской области произошло ДТП.

Как выяснилось, 75-летний мужчина на автомобиле «Рено Каптюр» столкнулся с попутным автомобилем «Маз» с полуприцепом, под управлением мужчины 54 лет.

В результате ДТП в Тульской области водитель автомобиля «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия.