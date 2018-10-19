Жительница Тульской области поймана на краже кошелька в супермаркете

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-19T10:40:43+03:00

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Сотрудники полиции в Донском выясняют обстоятельства кражи.

Как выяснилось, посетительница продуктового магазина заметила, как один из покупателей оставил на прилавке торговой точки кошелек.

Женщина "прикарманила" кошелек, чем причинила владельцу ущерб более 2 500 рублей.

Полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемой.

Женщина призналась в содеянном.

В ОМВД России по г. Донской выясняют все детали происшествия.