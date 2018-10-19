Жительница Тульской области поймана на краже кошелька в супермаркете
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Сотрудники полиции в Донском выясняют обстоятельства кражи.
Как выяснилось, посетительница продуктового магазина заметила, как один из покупателей оставил на прилавке торговой точки кошелек.
Женщина "прикарманила" кошелек, чем причинила владельцу ущерб более 2 500 рублей.
Полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемой.
Женщина призналась в содеянном.
В ОМВД России по г. Донской выясняют все детали происшествия.