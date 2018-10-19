2018-10-19T10:02:08+03:00
Общество

В 2019 года в Узловском районе появится бизнес-инкубатор

Уже выбрано здание в центре города Узловая
Виктория ЯКУШИНА
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Новый бизнес-инкубатор планируется открыть в Узловском районе Тульской области в 2019 году. Средства на создание площадки для ведения бизнеса начинающими предпринимателями выделит национальная премия "Бизнес-успех".

Такое соглашение было заключено между администрацией района и Тульским региональным отделением "Опоры России" в рамках Всероссийского форума "Территория бизнеса - территория жизни".

Для бизнес-инкубатора уже выбрано здание в центре города Узловая. Оно будет реконструировано.

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