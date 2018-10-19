Прокуратура обязала администрацию МО Северное привести в порядок захоронение погибших воинов

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-19T09:52:27+03:00

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Прокуратура Чернского района провела проверку в поселке Звезда, где расположен мемориал в память воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с захоронением 107 погибших воинов.

Памятник находится в собственности администрации МО Северное Чернского района, на которую и возложена обязанность по содержанию в порядке и благоустройству воинского захоронения. Однако администрация не облагораживает мемориал: территория у памятника заросла сорной травой, не ухожена.

В связи с этим прокурор района в адрес главы администрации МО Северное Чернского района Вячеслава Агафонова внес представление с требованием незамедлительно принять меры к устранению нарушений. Также будут привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица, допустившие нарушения.

Устранение прокуратура взяла на контроль.