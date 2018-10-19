В первом матче Чемпионата баскетбольной Суперлиги 2 тульский «Арсенал» обыграл команду «Рязань»

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-19T09:42:03+03:00

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18 октября в Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» прошел первый матч регулярного Чемпионата России среди мужских клубов и команд сезона-2018/2019 Суперлиги 2.

На поле встретились баскетбольные команды «Арсенал» и «Рязань».

Игроки и зрители почтили минутой молчания память погибших в трагедии в политехническом колледже Керчи.

В результате, матч окончился победой «Арсенала». Счет – 74:68.

Отметим, что БК «Арсенал» выступает в Суперлиге 2 – это второй по значимости дивизион чемпионата России среди мужских профессиональных баскетбольных команд, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола.

В сезоне-2018/2019 в чемпионате примут участие 13 команд, которые сыграют в два круга – дома и на выезде. Лучшие восемь команд по итогам регулярного сезона выйдут в плей-офф.

В сезоне-2017/2018 гг. БК «Арсенал» занял 7-е место среди 16 команд.