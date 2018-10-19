19 октября на улице Столетова в Туле будет ограничено движение

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-19T09:19:39+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения ремонтно-путевых работ на переезде 305 км пк 6 перегона «Криволучье – Присады» в Туде будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Столетова в районе железнодорожного переезда.

Ограничение будет действовать с 21:00 19 августа до 06:00 20 октября 2018 года.