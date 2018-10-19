Девять человек тушили пожар в квартире по улице 9 мая в Туле

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-19T09:17:22+03:00

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18 октября 2018 года в 16:17 в квартире дома на улице 9 мая города Тулы произошло возгорание.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-4 и ОП ПСЧ-5.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

По лестничному маршу спасли одного человека.

В результате происшествия в комнате закоптились стены и потолок. Обгорели шкаф и кровать.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.