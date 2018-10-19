2018-10-19T09:14:00+03:00
Происшествия

При пожаре в гараже в Ефремове сгорела "Ауди"

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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18 октября 2018 года в 17:03 в службу спасения сообщили о возгорании гаража, расположенного по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Горького.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-29.

Пламя удалось погасить за четыре минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия гараж и автомобиль "Ауди А6" выгорели полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

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