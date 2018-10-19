При пожаре в гараже в Ефремове сгорела "Ауди"
Причина пожара в Тульской области выясняется
.
Изменить размер текста:
18 октября 2018 года в 17:03 в службу спасения сообщили о возгорании гаража, расположенного по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Горького.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-29.
Пламя удалось погасить за четыре минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия гараж и автомобиль "Ауди А6" выгорели полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.