Цифровая экономика сегодня и завтра

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-19T08:35:25+03:00

Ученые ТГПУ им. Л.Н. Толстого представили разработки, сделанные на базе университетского Инжинирингового центра, на XV Международном конгрессе сталеплавильщиков и производителей металлов ISCON-2018

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Организаторы конгресса – Промышленно-металлургический холдинг и Межрегиональная общественная организация «Ассоциация сталеплавильщиков». В Тулу приехали руководители и специалисты металлургических предприятий, научно-исследовательских институтов, вузов, а также аспиранты и студенты – всего порядка 350 специалистов из России и других стран.

Основные цели конгресса – обмен опытом между учёными и специалистами металлургических предприятий, исследовательских и проектных институтов, высших учебных заведений, пропаганда научно-технических достижений в области сталеплавильного производства, развитие системы повышения квалификации специалистов-сталеплавильщиков, развитие международного сотрудничества сталеплавильщиков.

Ученые ТГПУ им. Л.Н. Толстого представили свои разработки на секции «Порошковая металлургия и аддитивные технологии». Они выступили с докладами:

– «Особые состояния металлических систем в технологии обработки давлением высоколегированных гетерофазных сплавов различных способов производства» (доктор технических наук профессор А.Е. Гвоздев);

– «Разработка программного обеспечения на основе высокопроизводительных вычислений для оценки механических характеристик изделия изготовленного с использованием аддитивных технологий» (доктор технических наук профессор А.Н. Привалов).