В Туле на ул. Хворостухина ночью сгорела "Мазда"

СЕГОДНЯ 08:14 2018-10-19T08:15:35+03:00

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19 октября в Туле на ул. Хворостухина загорелся автомобиль "Мазда". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:15.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорел моторный отсек, салон, сгорели передние колеса, обгорело лакокрасочное покрытие по всей площади автомобиля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось три человека и единица техники, сообщили в ведомстве.