2018-10-18T17:49:09+03:00
Общество

Тула готовится к наплыву туристов в период Новогодних праздников

Юлия КУДЫМОВА
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С 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года Тула будет выступать в статусе новогодней столицы России.

Город погрузится в атмосферу праздника, ярких огней и новогоднего настроения. Будут работать десятки тематических зон и площадок, например, «Гостиная Деда Мороза», «Новогодняя резиденция Левши». Пройдет несколько сотен ярких мероприятий – среди них интерактивный парад новогодних столиц, флешмоб и забег Дедов Морозов, фестиваль новогодних сказок, новогодний гастрономический фест, шоу-форум «Zаморозка».

В период пребывания Тулы в почетном статусе «Новогодней столицы России» каждому туристу будет выдаваться бейдж «Гость Тулы». Владельцы бейджей получат приятные бонусы и скидки от гостиниц, ресторанов и объектов показа региона. Также на улицах города будут работать волонтеры, которые помогут туристам сориентироваться в городе, расскажут о мероприятиях, событиях и интересных местах.

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