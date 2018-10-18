В Туле основной упор будет сделан на замену ветхих тепловых сетей

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-18T17:16:13+03:00

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Сегодня, 18 октября, состоялась пресс-конференция по вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула.

"При подготовке к отопительному сезону выполнен полный комплекс запланированных мероприятий. Например, заменено 27 насосов, отремонтировано 183 котла и 221 насос. Работы по замене теплосетей ведутся круглый год, - отметил генеральный директор АО «Тулатеплосеть» Николай Клейменов.

В отопительном сезоне 2019-2020 годов основной упор будет сделан на замену ветхих тепловых сетей. Глава администрации города Евгений Авилов подчеркнул, что данные работы являются приоритетными:

- На сегодня в замене нуждаются около 250 км сетей. Уже заменено 70 км, и объемы необходимо увеличивать, чтобы решить вопрос в ближайшие годы.

К текущему отопительному сезону были подготовлены 179 котельных, проведены гидравлические испытания 533,2 км тепловых сетей, систем центрального отопления 3056 МКД. Заменено 40,06 км ветхих тепловых сетей. Восстановлена изоляция 10 км тепловых сетей.

Еще до официального начала отопительного сезона с 24 сентября при поступлении обращений в теплоснабжающие организации от руководителей детских дошкольных учреждений, школ, учреждений здравоохранения был подан теплоноситель во все детские, образовательные и лечебные учреждения (93 объекта), где имелась техническая возможность.

Администрацией города Тулы постоянно проводился мониторинг работы управляющих компаний по регулировке систем центрального отопления МКД. На сайте администрации размещены телефоны горячих линий администрации города Тулы и управляющих компаний Тулы. Всего поступило 6976 обращений.

Пик обращений (около 520 обращений в день) пришелся на период со 2 по 9 октября. Каждое обращение было отработано сотрудниками администрации города Тулы совместно с управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями. Осуществляются комиссионные выходы в квартиры заявителей по вопросу отсутствия или некачественного теплоснабжения МКД. По всем выявленным нарушениям принимаются оперативные меры по их устранению. Обращения снимаются с контроля только тогда, когда обратной связью от заявителя приходит положительный отзыв.