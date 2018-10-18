2018-10-18T17:02:07+03:00
Общество

Подрядчик устраняет недочеты по ремонту дороги на улице Руднева в Туле

Они были выявлены в ходе приемки ремонтных работ, которые проводились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги»
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Ремонтные работы на улице Николая Руднева в Туле проводила подрядная организация АО «РегионДорСтрой».

Согласно условиям муниципального контракта подрядчик взял на себя обязательства завершить все работы в срок до 1 октября текущего года.

В ходе комиссионной проверки были выявлены нарушения технологического производства, допущенные подрядчиком, которые в настоящее время устраняются.

Подрядчик переделывает участки литого асфальтобетона на межрельсовом пространстве, занимается переустановкой бортового камня, восстановлением нарушенного благоустройства.

Хоть подрядчик уже нарушил сроки производства работ, ускорение проведения работ за счет снижения качества не будет допущено.

А за нарушение сроков работ, как и за каждый факт допущенных нарушений технологии производства, подрядная организация заплатит штраф.

В рамках ремонта на ул. Н. Руднева проведены следующие работы:

- фрезерование асфальтобетонного покрытия;

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- устройство покрытия из асфальтобетона площадью 27000 квадратных метров;

- ремонт бортовых камней – 1474 погонных метров;

- ремонт люков смотровых колодцев – 65 шт.;

- ремонт межрельсового пространства площадью - 5350 квадратных метров;

- ремонт съездов;

- обустройство ИДН;

-устройство покрытия тротуара из асфальтобетона – 4109 квадратных метров.

Общий объем финансирования ремонтных работ по ул. Н. Руднева составил 50 миллионов 300 тысяч рублей.

Напомним, в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Туле отремонтированы 14 участков автомобильных дорог. Общий объем финансирования работ составил более 351 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле произведена прочиста ливневки на улицах Толстого и Бундурина
В Туле продолжаются сезонные работы по благоустройству
В Туле основной упор будет сделан на замену ветхих тепловых сетей
Житель Тульской области осужден за хранение конопли
Жителя Тулы осудили за кражу имущества из чужого дома
Администрация города составила собственный рейтинг УК Тулы
В Туле появятся новые детсады, школы и зал художественной гимнастики
На Агеева в Туле мужчина с ножом угрожал убить полицейского
В Алексине пьяный мужчина выпал из окна своей квартиры
На улицах Тулы ведутся работы по сбору листвы
Студенческий форум
«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети
Волонтеры Тулы и региона могут принять участие в III образовательном Форуме «Ока»
Тулякам расскажут о секретах кинопроизводства и покажут фильм «Гоголь. Вий»
В ДТП с "Хово" и "Хендаем" под Тулой пострадал молодой мужчина
Под Тулой "УАЗик" сбил мужчину
В Центральном парке Тулы состоится легкоатлетический забег