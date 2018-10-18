Подрядчик устраняет недочеты по ремонту дороги на улице Руднева в Туле

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-18T17:02:07+03:00

Они были выявлены в ходе приемки ремонтных работ, которые проводились в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги»

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«Ремонтные работы на улице Николая Руднева в Туле проводила подрядная организация АО «РегионДорСтрой».

Согласно условиям муниципального контракта подрядчик взял на себя обязательства завершить все работы в срок до 1 октября текущего года.

В ходе комиссионной проверки были выявлены нарушения технологического производства, допущенные подрядчиком, которые в настоящее время устраняются.

Подрядчик переделывает участки литого асфальтобетона на межрельсовом пространстве, занимается переустановкой бортового камня, восстановлением нарушенного благоустройства.

Хоть подрядчик уже нарушил сроки производства работ, ускорение проведения работ за счет снижения качества не будет допущено.

А за нарушение сроков работ, как и за каждый факт допущенных нарушений технологии производства, подрядная организация заплатит штраф.

В рамках ремонта на ул. Н. Руднева проведены следующие работы:

- фрезерование асфальтобетонного покрытия;

- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- устройство покрытия из асфальтобетона площадью 27000 квадратных метров;

- ремонт бортовых камней – 1474 погонных метров;

- ремонт люков смотровых колодцев – 65 шт.;

- ремонт межрельсового пространства площадью - 5350 квадратных метров;

- ремонт съездов;

- обустройство ИДН;

-устройство покрытия тротуара из асфальтобетона – 4109 квадратных метров.

Общий объем финансирования ремонтных работ по ул. Н. Руднева составил 50 миллионов 300 тысяч рублей.

Напомним, в этом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Туле отремонтированы 14 участков автомобильных дорог. Общий объем финансирования работ составил более 351 миллиона рублей.