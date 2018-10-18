2018-10-18T16:54:09+03:00
Происшествия

Житель Тульской области осужден за хранение конопли

Судом мужчине назначено наказание в виде обязательных работ
Виктория ЯКУШИНА
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29-летний житель села Языково Каменского района Тульской области осужден за наркопреступление.

Как сообщили в прокуратуре региона, в июле 2017 года он, на участке местности в селе Архангельское, сорвал куст конопли и решил забрать его себе. Дома он высушил траву и сохранил (13 грамм), не собираясь продавать.

15 июня 2018 года наркотик изъяли полицейские.

Судом мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов.

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