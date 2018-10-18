2018-10-18T16:47:38+03:00
Происшествия

Жителя Тулы осудили за кражу имущества из чужого дома

Ему назначено наказание в виде лишения свободы
Виктория ЯКУШИНА
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35-летний житель Тулы осужден за кражу.

Как сообщает региональная прокуратура, средь бела дня 7 сентбря 2018 года мужчина подошел к окну жилой части дома по улице Кутузова в Туле, снял москитную сетку и пробрался в жилище. Убедившись, что хозяйки нет дома, он вынес оттуда имуществона сумму 5 000 рублей.

Приговором суда туляк признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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