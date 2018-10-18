Администрация города составила собственный рейтинг УК Тулы

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-18T16:38:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Ряд управляющих компаний Тулы не справились с пуском тепла в жилые дома в начале отопительного сезона 2018-2019.

Наиболее качественно организовали подачу теплоносителя в жилые дома следующие управляющие компании:

ООО УК «Внешстрой Коммунсервис» (директор Вотоновский В.И.),

ООО УК «Развитие сервис» (директор Покатаева Н.И.),

ООО УК «Тулица» (директор Юрчикова Ю.В.),

ООО «Новая УК» (директор Ефанов А.Б.),

ООО УК «Жилсервис» (директор Буланкин А.Ю.),

ООО УК «Комфортсервис» (директор Зверев В.В.),

ООО УК «Инверсия +» (директор Аверин А.В.),

ООО УК «Апрель Менеджмент» (директор Савинов О.А.),

ООО УК «Инженер Про центр» (директор Фомин М.В.),

ООО УК «Славянка» (директор Синченко О.А.).

Больше всего нареканий по работе УК, а также неравномерного прогрева отопительных приборов было на следующие управляющие компании:

ООО УК «Формула» (директор Мельников Д.С.),

ООО УК «Нега» (директор Тиханов А.В.),

ООО УК «Арсенал» (директор Сафина Н.Р.),

ООО УК «Уютный дом» (директор Костюченков С.В.),

ООО «НКП» (директор Боровиков В.М.),

ООО УК «Аврора» (директор Мусаев Р.З.),

ООО УК «Лидер» (директор Юшкин Р.В..),

ООО УК «КЖКХ» (директор Масленникова Ю.Р.),

ООО УК «Астек» (директор Поленов О.В.),

ООО УК «Горизонт» (директор Амбарян Н.М.).

Данные УК были взяты на особый контроль администрацией города.

- Администрация города имеет право инициировать собрание жителей МКД с повесткой о смене управляющей компании, которая не справляется со своими задачами и не выполняет свои обязательства по договору управления МКД. И при необходимости мы выйдем с такой инициативой к жителям, которые примут решение о целесообразности перемен. Жители могут обсуждать вопросы отопления на уровне ТОС – это лучшая площадка для обсуждения, когда жители друг другу передают информацию напрямую, - сказал глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

Также администрация обратится в ГЖИ Тульской области с просьбой рассмотреть вопрос профессиональной пригодности и профессионального соответствия руководителей некоторых УК.

В настоящее время в планах администрации – проведение обучающих курсов для руководителей и профильных сотрудников управляющих компаний по вопросам отопительного сезона: не во всех УК сотрудники профессионально подготовлены. С данной инициативой администрация также обратится в ГЖИ Тульской области.

И еще управляющим компаниям будут направлены рекомендации об укреплении материально-технической базы: не все УК оснащены в достаточной степени.

Также отмечено, что горячие линии УК сработали неэффективно, поэтому необходимо проработать единую систему горячей линии и для компаний, и для муниципалитета.