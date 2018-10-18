В Туле появятся новые детсады, школы и зал художественной гимнастики

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-18T15:24:43+03:00

Об этом сообщил Евгений Авилов

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На состоявшемся 18 октября заседании правительства Тульской области глава администрации Тулы Евгений Авилов рассказал о строительстве социально значимых объектов на территории города.

В первую очередь он отметил, что строительство зала художественной гимнастики в тульском Заречье завершается. Работы выполнены на 98%. Заканчиваются отделочные работы и устройство гимнастического паркета в основном и разминочном залах.

Также завершается строительство жилого дома по улице Серебровской. На объекте устраняются замечания, выявленные в ходе приемки. На днях будет осуществлен пуск котельной, установленной на крыше дома.

Ведется строительство магистральной улицы Хворостухина. Подрядчик осуществляет завоз песка и щебня для формирования основания дороги. Завершить работы планируется к концу этого года.

Детсады и школы

На территории Тулы планируется возвести новые объекты образования – шесть детских садов и две школы.

Месяц назад введен в эксплуатацию детский сад на 200 мест в микрорайоне Левобережный.

Завершено строительство детского сада на 60 мест в с. Зайцево.

Идет строительство детского сада на 75 мест в ЖК «Солнечный» по улице Макаренко. Объект планируется сдать в эксплуатацию через год.

Идет подготовка к возведению детского сада на 120 мест по улице Серебровской.

Также администрацией Тулы проработаны вопросы по проектированию и строительству дошкольных образовательных учреждений на 120 мест по Красноармейскому проспекту и в п. Северный.

Проведены подготовительные работы для строительства учебного корпуса на 100 мест в Центре образования № 4 по ул. Рогова.

Проработан вопрос по размещению школы на 600 мест в мкр. Времена года. Ранее проект использован в мкр. Зеленстрой-2.

На 65% выполнено строительство корпуса в загородном лагере «Орленок».