На Агеева в Туле мужчина с ножом угрожал убить полицейского

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-18T15:13:14+03:00

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу

Изменить размер текста: A A

В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".

Как выяснилось, вечером 17 октября 2018 года пьяный мужчина около одного из домов на пересечении улиц Агеева и Олега Кошевого угрожал сотруднику полиции убийством и замахивался на него ножом.

За содеянное он был задержан.

В настоящее время ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Проводятся допросы свидетелей и очевидцев произошедшего.