На Агеева в Туле мужчина с ножом угрожал убить полицейского
Решается вопрос о заключении мужчины под стражу
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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".
Как выяснилось, вечером 17 октября 2018 года пьяный мужчина около одного из домов на пересечении улиц Агеева и Олега Кошевого угрожал сотруднику полиции убийством и замахивался на него ножом.
За содеянное он был задержан.
В настоящее время ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Проводятся допросы свидетелей и очевидцев произошедшего.