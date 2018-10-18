В Алексине пьяный мужчина выпал из окна своей квартиры
В настоящее время он госпитализирован
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Поздним вечером, 17 октября 2018 года, в Алексинскую районную больницу в Тульской области был госпитализирован 37-летний мужчина.
Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, а также переломы костей таза и ноги. Об этом сообщает ИА "Тульские новости".
Оказалось, что пострадавший упал из окна своей квартиры на втором этаже дома по улице Трудовые резервы.
В момент падения пострадавший был пьян.