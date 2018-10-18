На улицах Тулы ведутся работы по сбору листвы

СЕГОДНЯ 14:34 2018-10-18T14:35:25+03:00

Задействовано более 100 человек

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Сегодня, 18 октября, во всех территориальных округах Тулы проводятся работы по сбору опавшей листвы.

Задействовано порядка 100 человек. Основные работы развернулись на улицах Тургеневской, Тихмянова, М. Жукова, Бундурина, Свободы, Ф. Энгельса, Марата, Литейной, Демидовской, Карпова.

Напомним, что глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил территориальным округам и коммунальным предприятиям Тулы усилить работу по сбору опавшей листвы.