2018-10-18T14:35:25+03:00
Общество

На улицах Тулы ведутся работы по сбору листвы

Задействовано более 100 человек
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 18 октября, во всех территориальных округах Тулы проводятся работы по сбору опавшей листвы.

Задействовано порядка 100 человек. Основные работы развернулись на улицах Тургеневской, Тихмянова, М. Жукова, Бундурина, Свободы, Ф. Энгельса, Марата, Литейной, Демидовской, Карпова.

Напомним, что глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил территориальным округам и коммунальным предприятиям Тулы усилить работу по сбору опавшей листвы.

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