Студенческий форум
В обучающем семинаре «Патриотическое воспитание средствами туристско-краеведческой деятельности» приняло участие более 150 студентов образовательных организаций Тульской области.
Были подведены итоги конкурса студенческих фото- видео- презентационных материалов «Любите Россию!»
Студенческий коллектив народной культуры «Беседушка» организовал и провел мастер-класс «Заходите к нам, да на Тульский двор!»
Цель форума - создание условий для формирования у студентов гражданской позиции, нравственных идеалов и патриотизма, чувства любви к родной земле, гордости за ее великое культурное наследие, ответственного отношения за настоящее и будущее России.