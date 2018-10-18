2018-10-18T14:31:39+03:00
Общество

Студенческий форум

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого проходит студенческий патриотический форум «Любите Россию»
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В обучающем семинаре «Патриотическое воспитание средствами туристско-краеведческой деятельности» приняло участие более 150 студентов образовательных организаций Тульской области.

Были подведены итоги конкурса студенческих фото- видео- презентационных материалов «Любите Россию

Студенческий коллектив народной культуры «Беседушка» организовал и провел мастер-класс «Заходите к нам, да на Тульский двор!»

Цель форума - создание условий для формирования у студентов гражданской позиции, нравственных идеалов и патриотизма, чувства любви к родной земле, гордости за ее великое культурное наследие, ответственного отношения за настоящее и будущее России.

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