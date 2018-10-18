2018-10-18T13:38:46+03:00
Общество

Волонтеры Тулы и региона могут принять участие в III образовательном Форуме «Ока»

Мероприятие пройдет с 26 по 28 октября на территории РУТБ «ОКА» в Алексине
Виктория ЯКУШИНА
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К участию в образовательном форуме «Ока» в Тульской области приглашаются волонтеры, имеющие социальные проекты в сфере добровольчества.

В течение трех дней их ждет насыщенная образовательная программа: лекции, практические семинары и тренинги, фабрика проектов, направленная на доработку имеющихся у молодых людей социальных проектов и выявление лучших практик.

Кроме 130 волонтеров в форуме примут участие спикеры федерального уровня и почетные гости.

Мероприятие пройдет с 26 по 28 октября на территории РУТБ «ОКА» в Алексине.

За более подробной информацией о волонтерском образовательном Форуме «Ока» можно обратиться на сайт «АИС Молодежь России» .

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