Волонтеры Тулы и региона могут принять участие в III образовательном Форуме «Ока»
К участию в образовательном форуме «Ока» в Тульской области приглашаются волонтеры, имеющие социальные проекты в сфере добровольчества.
В течение трех дней их ждет насыщенная образовательная программа: лекции, практические семинары и тренинги, фабрика проектов, направленная на доработку имеющихся у молодых людей социальных проектов и выявление лучших практик.
Кроме 130 волонтеров в форуме примут участие спикеры федерального уровня и почетные гости.
Мероприятие пройдет с 26 по 28 октября на территории РУТБ «ОКА» в Алексине.
За более подробной информацией о волонтерском образовательном Форуме «Ока» можно обратиться на сайт «АИС Молодежь России» .