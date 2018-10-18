2018-10-18T13:22:12+03:00
Досуг

Тулякам расскажут о секретах кинопроизводства и покажут фильм «Гоголь. Вий»

Мероприятие пройдет 19 октября
Виктория ЯКУШИНА
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На лофт-площадке кинотеатра «Майский» в Туле пройдет мастер-класс по основам кинопроизводства.

Его проведет член Союза кинематографистов, генеральный продюсер Открытого фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия», председатель Совета студии «Позитив-фильм» Арон Поташников.

Он поделится опытом создания кино, расскажет о секретах всех этапов кинопроизводства, а также ответит на вопросы участников мастер-класса.

Мероприятие пройдет 19 октября и начнется в 18:00.

Также в этот день состоится показ художественного фильма «Гоголь. Вий» (в зале кинотеатра «Майский»). Начало сеанса в 19:30.

Адрес кинотеатра: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1А. Дополнительная информация по тел: 70-43-59.

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