2018-10-18T13:10:37+03:00
Происшествия

В ДТП с "Хово" и "Хендаем" под Тулой пострадал молодой мужчина

Он был госпитализирован в районную больницу
Виктория ЯКУШИНА
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17 октября 2018 года, в 11:05 на 209-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП.

31-летний мужчина на автомобиле «Хово» столкнулся с попутным автомобилем «Хендай», под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП в Тульской области пассажир автомобиля «Хендай» - 24-летний молодой человек - с различными травмами был госпитализирован в районную больницу.

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