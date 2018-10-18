В ДТП с "Хово" и "Хендаем" под Тулой пострадал молодой мужчина
Он был госпитализирован в районную больницу
.
Изменить размер текста:
17 октября 2018 года, в 11:05 на 209-м километре автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП.
31-летний мужчина на автомобиле «Хово» столкнулся с попутным автомобилем «Хендай», под управлением 42-летнего мужчины.
В результате ДТП в Тульской области пассажир автомобиля «Хендай» - 24-летний молодой человек - с различными травмами был госпитализирован в районную больницу.