2018-10-18T12:54:36+03:00
Общество

Луна и Марс сойдутся на тульском небосводе

Юлия КУДЫМОВА
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Сегодня, 18 октябтя, необычное зрелище ждет туляков. Луна сблизится с Марсом, и каждый сможет понаблюдать за уникальным событием невооруженным глазом уже после заката и до самой полуночи.

Сразу после того, как Солнце скроется за горизонтом, можно наблюдать за двумя яркими точками на небе. Растущая Луна бледно-желтого цвета встретится с кроваво-красным Марсом, который с самой весны украшает небосвод. Астрономы называют этот феномен сближением, потому что 18 октября планеты будут находиться всего в двух градусах друг от друга.

Яркая пара будет видна с 17:30 до самой полуночи. Эффектное зрелище можно понаблюдать при условии хорошей погоды и безоблачного неба. Астрологи рекомендуют захватить фотоаппараты, а также устроить романтические свидания под сияющей парой.

Земной спутник и Красная Планета встретятся на расстоянии 2° друг от друга. Главное условие наблюдения сближения Луны и Марса 18 октября 2018 года — ясная, безоблачная погода в вечернее и ночное время.

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