Два туляка незаконно прописали в своих квартирах 78 иностранцев
Выясняются все обстоятельства произошедшего в Туле
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Сотрудники полиции в Тульской области продолжают мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграции.
За минувшие сутки участковыми в Туле были зафиксированы два случая нелегальной постановки на учет иностранцев.
Двое подозреваемых зарегистрировали 78 иностранцев и не предоставили им мест для проживания.
43-летний ранее судимый мужчина поставил на учет в своей квартире на улице Марата 55 иностранцев, а 36-летний безработный ранее судимый туляк - 23 иностранных гражданина в квартире на улице Калинина.
Оба признались стражам порядка в содеянном.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.