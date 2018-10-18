Два туляка незаконно прописали в своих квартирах 78 иностранцев

СЕГОДНЯ 10:55 2018-10-18T10:55:30+03:00

Выясняются все обстоятельства произошедшего в Туле

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Сотрудники полиции в Тульской области продолжают мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграции.

За минувшие сутки участковыми в Туле были зафиксированы два случая нелегальной постановки на учет иностранцев.

Двое подозреваемых зарегистрировали 78 иностранцев и не предоставили им мест для проживания.

43-летний ранее судимый мужчина поставил на учет в своей квартире на улице Марата 55 иностранцев, а 36-летний безработный ранее судимый туляк - 23 иностранных гражданина в квартире на улице Калинина.

Оба признались стражам порядка в содеянном.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.