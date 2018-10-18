Семь человек тушили сараи в Новомосковске
Причина пожара в Тульской области выясняется
.
Изменить размер текста:
18 октября 2018 года в 06:19 на улице Молодежная поселка Ширинский города Новомосковска Тульской области загорелся блок сараев.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-57, ПСЧ-78 и ПСЧ-25.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия два сарая выгорили внутри полностью, еще один - частично.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.