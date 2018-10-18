2018-10-18T10:10:47+03:00
Происшествия

Семь человек тушили сараи в Новомосковске

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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18 октября 2018 года в 06:19 на улице Молодежная поселка Ширинский города Новомосковска Тульской области загорелся блок сараев.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-57, ПСЧ-78 и ПСЧ-25.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия два сарая выгорили внутри полностью, еще один - частично.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

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