2018-10-18T10:06:15+03:00
Происшествия

На гендиректора УК в Киреевске завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"
Виктория ЯКУШИНА
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Как сообщает региональная прокуратура, в июне 2018 года генеральный директор ООО «УК Ваш дом» заключил договор с ООО «Регион Плюс», по условиям которого безвозмездно было передано право требовать с потребителей коммунальных услуг долги на сумму свыше 8 млн рублей.

Фактически по данному договору были переданы несуществующие на момент передачи обязательства, поскольку к моменту совершения незаконной сделки большинство граждан добросовестно оплатили предъявленные квитанции.

Директором ООО «Регион Плюс» являлся учредитель данной организации, который до августа 2017 года также являлся учредителем ООО «УК Ваш дом», что свидетельствует о том, что он является аффилированным лицом, способным оказывать существенное влияние на деятельность указанных обществ, следовательно, был заинтересован в совершении данной незаконной сделки.

Чтобы придать видимость законности своим незаконным действиям генеральный директор ООО «УК Ваш дом» направил информацию в АО «ОЕИРЦ» о перерасчете платы за содержание жилья гражданам.

В результате противоправных действий должностного лица причинен вред на сумму более 8 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для дачи правовой оценки, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района и прокуратурой области на контроль.

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